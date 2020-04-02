Поздняков не исключает, что некоторые перенёсшие коронавирус спортмены могут завершить карьеру

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о важности соблюдения карантина во время пандемии коронавируса.

«Моё мнение — мы должны исходить сегодня исключительно из необходимости защитить жизнь и здоровье людей. Это главный и единственный приоритет. Нужно минимизировать любые риски. В отношении спортсменов это имеет такое же первостепенное значение», — приводит слова Позднякова «Коммерсантъ».

Он отметил, что, судя по многочисленным комментариям медиков, последствия коронавируса, даже в случае полного выздоровления пациента, могут негативно влиять на работу органов дыхания в будущем.

«Представляете, что это такое для профессионального спортсмена? Речь вообще может идти о досрочном завершении карьеры… Не говоря уже о том, что сам коронавирус ещё до конца не изучен с точки зрения всех его угроз, помимо тех, которые уже сейчас привели к огромным жертвам», — добавил глава ОКР.

Большинство спортивных соревнований в мире были перенесены на неопределённый срок или отменены из-за пандемии коронавируса, которым, согласно последним данным, в мире заразились уже более 1 млн человек.

Ранее Поздняков рассказал о финансовых сложностях ОКР из-за переноса Олимпиады.