Поздняков рассказал о финансовых сложностях ОКР из-за переноса Олимпиады

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о финансовых затруднених, появившихся у организации в связи с переносом летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год.
Поздняков рассказал о финансовых сложностях ОКР из-за переноса Олимпиады
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«Очевидно, что многое в нашей работе сейчас связано с переносом Игр в Токио и новой датой их проведения в июле–августе будущего года. В первую очередь было необходимо проанализировать ситуацию с нашей программой содействия подготовке кандидатов в Олимпийскую команду России, которая теперь продлевается на один год и предполагает новые существенные расходы. Они к тому же увеличиваются из-за волатильности курса иностранных валют, когда мы говорим об оплате услуг иностранных тренеров, отдельных зарубежных сборов, закупки инвентаря за рубежом и так далее», — приводит слова Поздякова «Коммерсант».

Он так же рассказал, хватает ли у ОКР средств для реализации этой и других своих программ.

«Проблемы, безусловно, есть, но мы ищем пути их решения. На первом месте сейчас — оперативное взаимодействие с федерациями в рамках подготовки к Токио в новых условиях», — добавил глава ОКР.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.

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