«Атлетико» объявил об урезании на 70% зарплат футболистам

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Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил об урезании на 70% зарплат игрокам команды.
«Атлетико» объявил об урезании на 70% зарплат футболистам
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение о снижении зарплаты в свете приостановки сезона из-за коронавируса было достигнуто не только с игроками основной команды, но и с футболистами дублирующего состава, а также женской командой.

Отмечается, что такой шаг позволит увеличить зарплаты 430 другим сотрудникам команды, чьи контракты были приостановлены из-за кризиса.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса. 

Ранее Лионель Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты.

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