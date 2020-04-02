«Атлетико» объявил об урезании на 70% зарплат футболистам

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил об урезании на 70% зарплат игрокам команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение о снижении зарплаты в свете приостановки сезона из-за коронавируса было достигнуто не только с игроками основной команды, но и с футболистами дублирующего состава, а также женской командой.

Отмечается, что такой шаг позволит увеличить зарплаты 430 другим сотрудникам команды, чьи контракты были приостановлены из-за кризиса.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее Лионель Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты.