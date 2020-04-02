Тевес заявил, что футболист может прожить без зарплаты полгода или год
- Reuters
«Футболист может прожить без зарплаты полгода или год. Нельзя нас сравнивать с теми, кто живёт с детьми и вынужден идти на работу в шесть утра, возвращаться в семь вечера, чтобы прокормить свою семью. В данной ситуации мы не пример для остальных. Но мы обязаны проявить себя и помочь. Мне легко об этом говорить из дома, зная, что у меня есть еда для моих детей. Но я обеспокоен отчаявшимися людьми, которые не могут двигаться и покидать свой дом», — заявил Тевес в эфире America TV.
Ранее сообщалось, что в «Арсенале» предложат футболистам снижение зарплаты до 30% для сохранения окладов персонала.