Тевес заявил, что футболист может прожить без зарплаты полгода или год

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Карлос Тевес заявил, что футболисты должны соглашаться на урезание зарплат во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Футболист может прожить без зарплаты полгода или год. Нельзя нас сравнивать с теми, кто живёт с детьми и вынужден идти на работу в шесть утра, возвращаться в семь вечера, чтобы прокормить свою семью. В данной ситуации мы не пример для остальных. Но мы обязаны проявить себя и помочь. Мне легко об этом говорить из дома, зная, что у меня есть еда для моих детей. Но я обеспокоен отчаявшимися людьми, которые не могут двигаться и покидать свой дом», — заявил Тевес в эфире America TV.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» предложат футболистам снижение зарплаты до 30% для сохранения окладов персонала.