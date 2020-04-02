В «Арсенале» предложат футболистам снижение зарплаты до 30% для сохранения окладов персонала

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что в клубе будут договариваться с игроками о сокращении зарплат на время приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«Все должны сейчас экономить деньги. Я уже дал команду генеральному и спортивному директорам, чтобы обсудили с игроками сокращение зарплат до 30%, пока мы не играем. Неправильно будет сокращать всем одинаково, ведь у кого-то зарплаты выше, у кого-то — ниже. Все игроки должны участвовать в жизни клуба. Сокращение мы делаем ради всех работников «Арсенала», ведь сэкономленные деньги мы направим на то, чтобы продолжать выплачивать зарплату нашему персоналу. Я думаю, все футболисты понимают сложное положение, и надеюсь, что они пойдут навстречу. С легионерами мы договорились, когда валюта подскочила, они все дали добро на то, чтобы зафиксировать курс», — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».

Ранее Черевченко заявил, что готов отдавать часть зарплаты медикам.