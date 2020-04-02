Черевченко заявил, что готов отдавать часть зарплаты медикам

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что готов пойти на понижение своей зарплаты, часть которой отдал бы медикам.

«Команда сейчас находится в Туле, легионеры в том числе. Если возможность уехать домой за границу есть, пусть уезжают. Смысл держать футболистов, если нас на месяц закрыли? Обсуждали ли снижение зарплаты? Пока тишина, но если такие разговоры будут, то совместно будем решать и с футболистами, и с руководством. Лично я готов пойти на понижение зарплаты. Часть зарплаты готов отдавать медикам, которые борются с этой заразой», — цитирует Черевченко Sport24.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура. В настоящее время «Арсенал» занимает седьмое место.

Ранее тренер «Тамбова» заявил, что надо будет самому сшить маску от коронавируса.