Тренер «Тамбова»: надо будет самому сшить маску от коронавируса

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что в городе невозможно купить медицинские маски, потому он намерен шить их собственноручно.
Тренер «Тамбова»: надо будет самому сшить маску от коронавируса
  • РИА Новости

«Всё это серьёзно, надо сидеть дома. Это лучшая мера, чтобы всё побыстрее закончилось. Маску я не ношу, в Тамбове их уже не купишь. И потом, надеюсь на свой иммунитет. Но если так и будет продолжаться, надо будет самому сшить маску», — цитирует Первушина «Советский спорт».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22 туров из-за пандемии коронавируса. В настоящее время «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице.

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