Шлеменко считает, что его поединок с Александром Емельяненко может привлечь внимание других стран

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко не исключил, что в будущем может провести бой с тяжеловесом Александром Емельяненко.
Шлеменко считает, что его поединок с Александром Емельяненко может привлечь внимание других стран
  • РИА Новости

«Когда мой бой с Емельяненко обсуждался, то я ещё тренировался в своём зале. А сейчас мы не можем себе это позволить. Плюс мы изначально не договорились с организаторами, с Александром-то договорились. В ближайшее время этот поединок не состоится. Это не тот бой, который надо делать впопыхах. Вывеска Шлеменко — Емельяненко — очень громкая для России, тяжело найти что-то похожее. Это очень большой и недешёвый бой, который может привлечь внимание всей страны и других стран. Если команда «РЕН ТВ» захочет организовать бой, они смогут это сделать», — заявил Шлеменко «Чемпионату».

Ранее Шлеменко заявил, что нацелен на контракт с UFC и завоевание чемпионского титула.

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