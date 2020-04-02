Шлеменко заявил, что нацелен на контракт с UFC и завоевание чемпионского титула

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что его главная цель в настоящий момент — попасть в ряды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и завоевать титул в этом промоушене.
Шлеменко заявил, что нацелен на контракт с UFC и завоевание чемпионского титула
  • РИА Новости

«У меня есть большое желание попасть в UFC. Я сейчас не подписываю контракт ни с одной организацией лишь из-за одной цели — попасть в UFC и забрать титул. Я в себя верю, всё получится. По контракту, разумеется, будут требования. Для молодых бойцов это мечта и сказка. А я ещё в 2010 году мог подписаться с UFC. Но в силу условий и прочих моментов я выбрал Bellator. Считаю, что не ошибся. А сейчас я не продлил контракт, хотя предлагали шикарные условия. Если бы выбирал деньги, как в 2010-м, то не уходил бы. Было желание зайти в UFC в этом году, однако карты спутала пандемия», — рассказал Шлеменко «Чемпионату».

Россиянин является бывшим чемпионом организации Bellator в среднем весе.

Ранее Шлеменко заявил, что если бы у него был турнир в США, то он бы подрался.

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