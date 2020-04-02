Шлеменко: если бы у меня был турнир в США, я бы подрался

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что на месте чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова не покидал бы США перед боем с Тони Фергюсоном.
Шлеменко: если бы у меня был турнир в США, я бы подрался
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В трусости так прямо сразу обвинять сложно. Какие у Нурмагомедова мотивы не лететь в США? Это точно не трусость. У профессионального спортсмена нет такого понятия. Это какой-то расчёт. Возможно, его команда не хочет рисковать. Здесь ситуация нестандартная, надо было принимать решение. Что бы я делал, если бы у меня был турнир в США? Я бы не улетал домой до турнира. И, конечно, с удовольствием бы подрался», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, запланированный на 18 апреля, был отменён, поскольку действующий чемпион не может покинуть Россию.

Ранее Вартанян выразил мнение, что в будущем UFC повторит попытку организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном.

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