Шлеменко: если бы у меня был турнир в США, я бы подрался

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что на месте чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова не покидал бы США перед боем с Тони Фергюсоном.

«В трусости так прямо сразу обвинять сложно. Какие у Нурмагомедова мотивы не лететь в США? Это точно не трусость. У профессионального спортсмена нет такого понятия. Это какой-то расчёт. Возможно, его команда не хочет рисковать. Здесь ситуация нестандартная, надо было принимать решение. Что бы я делал, если бы у меня был турнир в США? Я бы не улетал домой до турнира. И, конечно, с удовольствием бы подрался», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, запланированный на 18 апреля, был отменён, поскольку действующий чемпион не может покинуть Россию.

Ранее Вартанян выразил мнение, что в будущем UFC повторит попытку организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном.