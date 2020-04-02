Вартанян считает, что в будущем UFC повторит попытку организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал пятую отмену боя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и первого претендента на титул Тони Фергюсона.

«Учитывая ситуацию, всё перенесут, и будет у них поединок. Хабиб готовился, тренировался. Случилось то, что случилось. Критика в адрес Хабиба несправедлива — разве он виноват в пандемии? Это же смешно, учитывая, что в США наибольшее количество заразившихся. Такая ситуация, что все турниры отменяются. Бой, конечно, снова попытаются организовать. А почему нет? Пока не организуют, будут всё время пытаться сделать это», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отменяется уже в пятый раз. Первые четыре были по причине травм бойцов. На этот раз поединку помешала всемирная пандемия коронавируса.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Рамазан Эмеев обвинил UFC в непрофессионализме в ситуации с Нурмагомедовым.