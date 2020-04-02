Эмеев обвинил UFC в непрофессионализме в ситуации с Нурмагомедовым

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев прокомментировал отмену титульного поединка в лёгком весе между американцем Тони Фергюсоном и действующим чемпионом, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«В мире умирает очень много людей, а все почему-то были настроены на то, чтобы этот поединок состоялся. Им было без разницы. А я считаю, что Хабиб всё правильно говорит. Сейчас все границы закрыты, самолёты не пускают. А во-вторых, ему сейчас заново лететь в США и заново проходить акклиматизацию. Ему изначально сказали, что бой будет в Дубае. Он вылетел туда, ждал, пока назначат арену. А в итоге всё изменилось и бой должен был пройти в США. Это непрофессионально получилось. Думаю, Дана Уайт сможет спокойно ещё раз устроить им этот бой», — цитирует Эмеева Sport24.

Также боец отреагировал на заявления ряда людей, которые обвинили Нурмагомедова в трусости.

«Хабиба называют трусом? Люди, которые это говорят, просто не хотят ничего понимать. Им лишь бы кого-то обвинять. Хабиб сделал всё правильно. Рисковать таким поединком нельзя. Кроме того, лететь в США, где умирают тысячи людей, было бы тоже неправильно», — добавил боец.

Бойцы должны были встретиться 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако Хабиб заявил об отмене поединка, потому что он не может улететь из России в связи с карантином.

Ранее боец UFC Куницкая объявила о своей беременности.