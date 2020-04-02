Игроки «Байера» одобрили сокращение зарплаты, чтобы поддержать клуб во время пандемии коронавируса

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Футболисты леверкузенского «Байера» согласились на сокращение зарплаты во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Игроки «Байера» одобрили сокращение зарплаты, чтобы поддержать клуб во время пандемии коронавируса
  • Reuters
  • © Russell Cheyne

Соответствующее решение было принято на первой встрече игроков и тренеров после двухнедельного карантина и занятий в домашних условиях.

«Мы обсуждали это в течение двух недель, и сегодня все согласились. Игроки готовы на урезание части заработной платы, чтобы помочь клубу в период кризиса из-за коронавируса», — приводит слова капитана «Байера» Ларса Бендера клубный сайт.

Ранее сообщалось, что Клозе из «Норвича» посещал порносайт во время карантина из-за коронавируса.

 

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