Игроки «Байера» одобрили сокращение зарплаты, чтобы поддержать клуб во время пандемии коронавируса
- Reuters
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Соответствующее решение было принято на первой встрече игроков и тренеров после двухнедельного карантина и занятий в домашних условиях.
«Мы обсуждали это в течение двух недель, и сегодня все согласились. Игроки готовы на урезание части заработной платы, чтобы помочь клубу в период кризиса из-за коронавируса», — приводит слова капитана «Байера» Ларса Бендера клубный сайт.
Ранее сообщалось, что Клозе из «Норвича» посещал порносайт во время карантина из-за коронавируса.