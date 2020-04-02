Гаджиев допустил, что бою Нурмагомедова и Фергюсона не суждено состояться

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Промоутер Камил Гаджиев прокомментировал заявление чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова об отмене поединка с Тони Фергюсоном.

«Думаю, этот поединок UFC захочет сделать снова, но судьба у этого боя такая, что, возможно, ему не суждено состояться. Я расстроен. Хотелось, конечно, посмотреть. В этой весовой категории такой бой можно было назвать по-настоящему чемпионским, но что поделать. Так сложились обстоятельства», — цитирует Гаджиева Sport24.

Турнир UFC 249, на котором планировалась встреча Нурмагомедов и Фергюсон, должен был пройти в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса UFC пришлось искать новое место для его проведения. 30 марта россиянин сообщил, что турнир может пройти без его участия — UFC ищет нового соперника Фергюсону, поскольку Хабиб не может вылететь из России. Сегодня Нурмагомедов объявил об отмене боя.

Ранее Аскрен допустил, что заявление Нурмагомедова об отмене боя с Фергюсоном было первоапрельской шуткой.

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