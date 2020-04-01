Аскрен допустил, что заявление Нурмагомедова об отмене боя с Фергюсоном было первоапрельской шуткой

Бывший боец Абсолютного боцовского чемпионата (UFC) Бен Аскрен выразил сомнение в том, что поединок чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента Тони Фергюсона не состоится.

«А что, если тот факт, что Хабиб застрял в России, — это первоапрельская шутка?» — написал Аскрен в своём Twitter.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения поединка было неизвестно из-за ситуации с коронавирусом. В настоящее время Нурмагомедов находится в Дагестане и не может покинуть Россию в связи с тем, что границы государства закрыты из-за мировой пандемии.

Ранее Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном.