Аскрен допустил, что заявление Нурмагомедова об отмене боя с Фергюсоном было первоапрельской шуткой
«А что, если тот факт, что Хабиб застрял в России, — это первоапрельская шутка?» — написал Аскрен в своём Twitter.
Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения поединка было неизвестно из-за ситуации с коронавирусом. В настоящее время Нурмагомедов находится в Дагестане и не может покинуть Россию в связи с тем, что границы государства закрыты из-за мировой пандемии.
Ранее Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном.