Цорн высказался о понижении зарплат футболистов «Спартака»
- РИА Новости
«В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договорённость только относительно апреля. Что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина», — цитирует Цорна Sport24.
Он также подтвердил, что клуб принял решение отпустить домой иностранных игроков команды, но при этом латиноамериканские легионеры остались в Москве.
Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.
Ранее Леонид Федун заявил, что было несложно договориться с игроками «Спартака» о понижении зарплат.