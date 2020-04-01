Цорн высказался о понижении зарплат футболистов «Спартака»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн прокомментировал понижение зарплат игроков команды в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

«В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договорённость только относительно апреля. Что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина», — цитирует Цорна Sport24.

Он также подтвердил, что клуб принял решение отпустить домой иностранных игроков команды, но при этом латиноамериканские легионеры остались в Москве.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.

Ранее Леонид Федун заявил, что было несложно договориться с игроками «Спартака» о понижении зарплат.