Федун заявил, что было несложно договориться с игроками «Спартака» о понижении зарплат

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о понижении зарплат футболистов команды в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Федун заявил, что было несложно договориться с игроками «Спартака» о понижении зарплат
  • РИА Новости

«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжёлой ситуации. Ребята пошли навстречу», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Он также поблагодарил игроков за такую поддержку, так как на данный момент клуб не имеет никаких доходов. 

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат.

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