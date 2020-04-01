Футболисты ЦСКА готовы пойти на понижение зарплаты во время эпидемии коронавируса
- @pfc_cska
«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».
По его словам, в такой момент стоит отдать должное игрокам ЦСКА, также он отметил, что на данный момент все стараются идти на уступки.
«То есть игроки готовы временно пойти на понижение зарплаты. Конечно, конечно», — добавил Бабаев.
Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат.