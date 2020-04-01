Футболисты ЦСКА готовы пойти на понижение зарплаты во время эпидемии коронавируса

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футболисты команды готовы пойти на понижение зарплаты во время эпидемии коронавируса.
Футболисты ЦСКА готовы пойти на понижение зарплаты во время эпидемии коронавируса
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«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, в такой момент стоит отдать должное игрокам ЦСКА, также он отметил, что на данный момент все стараются идти на уступки.

«То есть игроки готовы временно пойти на понижение зарплаты. Конечно, конечно», — добавил Бабаев.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат.

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