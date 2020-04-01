Футболисты ЦСКА готовы пойти на понижение зарплаты во время эпидемии коронавируса

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футболисты команды готовы пойти на понижение зарплаты во время эпидемии коронавируса.

«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, в такой момент стоит отдать должное игрокам ЦСКА, также он отметил, что на данный момент все стараются идти на уступки.

«То есть игроки готовы временно пойти на понижение зарплаты. Конечно, конечно», — добавил Бабаев.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат.