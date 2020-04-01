Баянист «Ислочи»: теперь люди хотя бы будут знать, что есть Белоруссия

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Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах футбольного клуба «Ислочь», ответил на вопрос, как в Белоруссии относятся к повышению внимания к национальному первенству.
Баянист «Ислочи»: теперь люди хотя бы будут знать, что есть Белоруссия
  • Reuters

«Шутим, что скоро поедем играть в футбол на индийских слонах. Вообще, испытываем гордость за нашу страну. Теперь люди хотя бы будут знать, что есть такое государство — Белоруссия. Ведь зачастую, когда пытаешься рассказать иностранцам, откуда ты, они не понимают. Belarus? White Russia? Russia? Начинаешь объяснять им, что это не область России, а отдельное государство. Думаю, теперь таких проблем не возникнет, а о нашей стране будут знать все», — заявил Колонтай в интервью RT.

Ранее баянист «Ислочи» рассказал, как возникла идея снять «Лютый клип против коронавируса».

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