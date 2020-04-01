Баянист «Ислочи» рассказал, как возникла идея снять «Лютый клип против коронавируса»

Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», рассказал, как возникла идея снять видео под названием «Лютый клип против коронавируса».

«В состав нашей группы White Russians входят пять человек: я, Николай Цалковский (балалайка), Максим Кудин (вокал), а продюсируют нас Александр Кнауэр и Вадим Эстерман из Дортмунда. Слова писали сообща, обсуждали в социальных сетях. В итоге придумали песню. Окончательный вариант и выложили 30 марта на YouTube. Эту дату решили считать днём рождения группы. Этим клипом мы хотим показать Европе, что не существует неизлечимых болезней. Любой вирус можно победить. Главное, чтобы были сила воли, желание, стремление. И речь идёт даже не о коронавирусе. Эта песня призвана лечить людей от плохого настроения, она должна подталкивать их к улыбке», — сказал Колонтай в интервью RT.

Он также заявил, что припев был написан на английском языке, так как клип направлен и на иностранных любителей футбола.

«Хочется, чтобы и в Европе знали: мы беспокоимся и переживаем за неё. Эта песня призвана объединить всех болельщиков, которые из-за коронавируса лишились возможности вживую смотреть футбол», — заявил Колонтай.

Ранее Колонтай поделился мнением о бывшем игроке «Ислочи» Александре Глебе.