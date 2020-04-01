Баянист «Ислочи»: Глеб — очень простой, вежливый человек

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Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», поделился мнением о бывшем игроке команды Александре Глебе, который известен по выступлениям за английский «Арсенал», испанскую «Барселону» и сборную Белоруссии.
Баянист «Ислочи»: Глеб — очень простой, вежливый человек
  • Александр Глеб / © ФК «Ислочь»

«Это легенда, не поспоришь. Он приезжал ещё на юбилей клуба, когда «Ислочь» отмечала десять лет существования. Все были удивлены и даже шокированы. Образовалась большая очередь из желающих сфотографироваться и взять автограф. Александр терпеливо общался с каждым и не ушёл, пока толпа не иссякла, хотя торопился. Несмотря на свой статус, Глеб — очень простой, вежливый человек», — сказал Колонтай в интервью RT.

По его словам, после матча любой человек мог подойти к Глебу и поговорить.

«По нему вообще не ощущалось, что это какая-то далёкая звезда. Очень простой и открытый человек. Даже сейчас он легко может уделить внимание любому болельщику, минутку пообщаться по телефону. Александр неоднократно предоставлял свои личные игровые футболки для различных конкурсов. Дошло до того, что у него не осталось ни одной, все были разыграны!» — добавил Колонтай.

Ранее Колонтай рассказал об отношениях с главным тренером «Ислочи».

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