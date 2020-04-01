Баянист «Ислочи»: всегда могу позвонить главному тренеру

Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», рассказал об общении с главным тренером клуба Виталием Жуковским, у которого он преподавал в школе в Михановичах.

«У меня есть номер Виталия Леонидовича, всегда могу ему позвонить. Если Леонидович свободен, поднимет трубку — можно пообщаться. Но времени у него обычно мало, поэтому я не обижаюсь, когда он в ответ пишет сообщение: «Я занят, давай попозже». Однако стараюсь вести себя правильно и исключать панибратство по отношению к нему. Неважно, что когда-то был у Виталия Леонидовича учителем. Мы уважительно относимся друг к другу», — сказал Колонтай в интервью RT.

Он также признался, что их сыновья действительно занимались в одной группе в ДЮСШ «Ислочь». Кроме того, он высказался об эмоциональности специалиста.

«Я знаю его немного больше, чем другие. Он эмоционален, только когда идёт игра, а когда она заканчивается, ведёт себя совершенно иначе. С холодной головой идёт дальше. К тому же не забывайте, что у нас нет VAR, поэтому судьи могут ошибаться. А так главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко недавно вообще ногой бил в дверь судейской», — заявил Колонтай.

Ранее баянист «Ислочи» рассказал, как ОМОН однажды предложил ему разобрать инструмент.