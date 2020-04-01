Баянист «Ислочи»: ОМОН однажды предложил разобрать инструмент

Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», рассказал о своих взаимоотношениях с правоохранительными органами при входе на стадион.

«На первых выездах случалось всякое. ОМОН всегда удивлял мой баян. Их поражало, что я не сдаю его в камеру хранения, а несу на стадион. Милиция сначала тщательно изучала чехол, потом крутила-вертела в руках сам инструмент. Спрашивал: «А что вы хотите увидеть?» Всерьёз интересовались содержимым. Отвечал: механизм, который отвечает за извлечение звука. Начинались звонки начальству, такого ведь никогда раньше не было. Начальство тоже ничего не понимало, ведь баян не прописан ни в каких правилах. Однажды предложили разобрать. Объяснил, что это инструмент известной итальянской фирмы «Scandalli», и, если они хотят залезть внутрь, пусть кладут на стол две тысячи долларов. Не будет работать — заберу деньги. Объяснил: у меня однажды проверяли баян на польской таможне, попросили прямо там сыграть Полонез Огинского. Сыграл, и вопросов больше не возникало, ведь стало очевидно, что раз баян издаёт звуки, то внутри ничего не спрятано. История омоновцев убедила, и меня пропустили на трибуны. Сейчас, конечно, таких проблем не возникает», — рассказал Колонтай RT.

Ранее он рассказал, какой репертуар обычно исполняет на стадионе.