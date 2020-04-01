Баянист «Ислочи» рассказал, какой репертуар обычно исполняет на стадионе

Баянист Валерий Колонтай рассказал о своём репертуаре, с которым он выступает на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь».

«Если у кого-то из футболистов или тренеров день рождения, перед игрой исполняем «Пусть бегут неуклюже…». Собираются все болельщики и поют. Кто-то попадает в ноты, кто-то нет, но это неважно, главное, что дружно. Исполняю также «Польку», «Цыганочку», «Семь-сорок». Если футболист симулирует и выпрашивает карточку, могу сыграть «А я лягу, прилягу». Хитом считается «День Победы», когда «Ислочь» забивает. Если уступаем, а до конца остаётся совсем немного времени, играю «Ещё немного, ещё чуть-чуть». Обязательна «Команда молодости нашей» — её подхватывают все», — рассказал Колонтай RT.

Он отметил, что баян в основном хорошо слышно на стадионе, несмотря на то что рядом зачастую бьют в барабан.

«Я немного подучил барабанщика «Ислочи», не являющегося профессиональным музыкантом, и теперь он бьёт в ритм моим песням. А барабаны соперника иногда действительно заглушают», — добавил музыкант.

Ранее он прокомментировал обрушившуюся на него популярность.