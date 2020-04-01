Баянист «Ислочи» рассказал, какой репертуар обычно исполняет на стадионе

Короткая ссылка
Баянист Валерий Колонтай рассказал о своём репертуаре, с которым он выступает на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь».
Баянист «Ислочи» рассказал, какой репертуар обычно исполняет на стадионе
  • ©fcisloch.by

«Если у кого-то из футболистов или тренеров день рождения, перед игрой исполняем «Пусть бегут неуклюже…». Собираются все болельщики и поют. Кто-то попадает в ноты, кто-то нет, но это неважно, главное, что дружно. Исполняю также «Польку», «Цыганочку», «Семь-сорок». Если футболист симулирует и выпрашивает карточку, могу сыграть «А я лягу, прилягу». Хитом считается «День Победы», когда «Ислочь» забивает. Если уступаем, а до конца остаётся совсем немного времени, играю «Ещё немного, ещё чуть-чуть». Обязательна «Команда молодости нашей» — её подхватывают все», — рассказал Колонтай RT.

Он отметил, что баян в основном хорошо слышно на стадионе, несмотря на то что рядом зачастую бьют в барабан.

«Я немного подучил барабанщика «Ислочи», не являющегося профессиональным музыкантом, и теперь он бьёт в ритм моим песням. А барабаны соперника иногда действительно заглушают», — добавил музыкант.

Ранее он прокомментировал обрушившуюся на него популярность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить