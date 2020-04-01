Баянист «Ислочи» прокомментировал свалившуюся на него популярность

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Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», высказал мнение о свалившейся на него популярности.
Баянист «Ислочи» прокомментировал свалившуюся на него популярность
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«В ней, конечно, есть как свои плюсы, так и минусы. Так получилось, что на данный момент футбол жив только в Белоруссии. А с баяном на трибуны никто не ходит. Отсюда и причины моей популярности. Я потихоньку стал к ней привыкать, хотя бывает тяжеловато», — рассказал Колонтай RT.

Он отметил, что его чаще стали узнавать на улицах, а его знакомые удивляются, как ему удалось попасть в такую ситуацию.

«А когда в воскресенье я заходил на матч «Ислочь» — «Смолевичи» на стадионе «Динамо» в Минске, люди начали мне аплодировать», — добавил музыкант.

Ранее он ответил Колоскову, сравнившему чемпионат Белоруссии с порнографией.

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