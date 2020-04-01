Баянист «Ислочи» ответил Колоскову на сравнение чемпионата Белоруссии с порнографией

Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах белорусского футбольного клуба «Ислочь», прокомментировал высказывания почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова о чемпионате Белоруссии по футболу.

«Бог ему судья. Стараюсь не допускать таких высказываний и не люблю, когда кто-то другой так говорит. Это напомнило слова вашего комментатора Василия Уткина, который назвал БАТЭ «колхозниками». Говоря подобное, человек лишь демонстрирует свою необразованность и бескультурье. Умный человек промолчит, а дурак ответит. Мы стараемся молчать. Сказал и сказал», — заявил Колонтай RT.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.