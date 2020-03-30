Финкельштейн в шутку предложил провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии

Короткая ссылка
Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал ситуацию с поединком между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который находится под угрозой срыва.
Финкельштейн в шутку предложил провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии
  • Reuters

«Думать о вылете надо было заранее. Надо в Беларусь перенести, там пока ничего не запрещено. (Смеётся.) Из-за коронавируса многие страны закрыли границы. Поэтому надо было раньше что-то придумать», — приводит слова Финкельштейна «Чемпионат».

Он отметил, что в крайнем случае можно было бы попробовать отправить Нурмагомедова на место боя частным рейсом.

«Очень обидно, что заранее не подумали об этом и ничего не предприняли. Бой будет в любом случае интересным. Поэтому, когда закончится ситуация с коронавирусом, есть смысл его провести», — добавил промоутер.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Нурмагомедов объяснил почему вернулся из США в Россию накануне боя с Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить