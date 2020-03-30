Финкельштейн в шутку предложил провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии
- Reuters
«Думать о вылете надо было заранее. Надо в Беларусь перенести, там пока ничего не запрещено. (Смеётся.) Из-за коронавируса многие страны закрыли границы. Поэтому надо было раньше что-то придумать», — приводит слова Финкельштейна «Чемпионат».
Он отметил, что в крайнем случае можно было бы попробовать отправить Нурмагомедова на место боя частным рейсом.
«Очень обидно, что заранее не подумали об этом и ничего не предприняли. Бой будет в любом случае интересным. Поэтому, когда закончится ситуация с коронавирусом, есть смысл его провести», — добавил промоутер.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее Нурмагомедов объяснил почему вернулся из США в Россию накануне боя с Фергюсоном.