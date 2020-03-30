Томмази об урезании зарплат в Серии А: если не возникает споров — мы не вмешиваемся
- Reuters
«Мы постараемся прийти по возможности к общему решению, компромиссу. «Ювентус» сделал шаг, но их решение не стало для нас неожиданным. Если между клубами и игроками не возникает споров, мы не вмешиваемся. Если они пришли к согласию — отлично», — приводит слова Томмази Football Italia.
Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее Томмази заявил, что в профсоюзе обеспокоены возможным досрочным завершением сезона.