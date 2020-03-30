В профсоюзе футболистов Италии обеспокоены возможным досрочным завершением сезона
- Reuters
«После высказывания министра Спадафоры есть вероятность, что сезон завершится досрочно, и нас это беспокоит. Поэтому эту проблему необходимо обсудить как со спортивной точки зрения, так и в плане контрактов игроков», — приводит слова Томмази Football Italia.
Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее министр спорта Италии заявил, что Серия А не возобновится 3 мая.