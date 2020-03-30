В профсоюзе футболистов Италии обеспокоены возможным досрочным завершением сезона

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Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази выразил обеспокоенность возможным досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.
В профсоюзе футболистов Италии обеспокоены возможным досрочным завершением сезона
  • Reuters

«После высказывания министра Спадафоры есть вероятность, что сезон завершится досрочно, и нас это беспокоит. Поэтому эту проблему необходимо обсудить как со спортивной точки зрения, так и в плане контрактов игроков», — приводит слова Томмази Football Italia

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса. 

Ранее министр спорта Италии заявил, что Серия А не возобновится 3 мая.

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