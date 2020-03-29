Министр спорта Италии заявил, что Серия А не возобновится 3 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказался о возможном возобновлении сезона футбольной Серии А.

«Возобновление матчей 3 мая нереально. Клубы Серии А уже сделали ошибку, продолжив играть, когда пришло время остановиться. Они должны понимать, что уже не будет так, как раньше», — цитирует Спадафору La Gazzetta dello Sport.

По его словам, 30 марта он предложит отменить все спортивные соревнования до конца апреля, включая тренировочные процессы.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ювентуса» отказались от зарплаты за четыре месяца из-за коронавируса.