Сборная России по художественной гимнастике продолжит тренироваться в Новогорске
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- РИА Новости
По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной сборной Ирины Винер-Усмановой, которые передаёт ТАСС, команда продолжит тренироваться в Новогорске, поскольку эта база является единственной в России, которая не была закрыта из-за карантина.
«Я обсуждала этот вопрос со спортивным руководством страны, спортсменов нельзя отпускать, они фактически оказываются беспризорны, без должного медицинского контроля, и в итоге решение было принято», — добавила Винер-Усманова.
Ранее сообщалось, что Минспорт с 29 марта приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз.