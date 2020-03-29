Сборная России по художественной гимнастике продолжит тренироваться в Новогорске

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Сборная России по художественной гимнастике продолжит учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.
Сборная России по художественной гимнастике продолжит тренироваться в Новогорске
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной сборной Ирины Винер-Усмановой, которые передаёт ТАСС, команда продолжит тренироваться в Новогорске, поскольку эта база является единственной в России, которая не была закрыта из-за карантина.

«Я обсуждала этот вопрос со спортивным руководством страны, спортсменов нельзя отпускать, они фактически оказываются беспризорны, без должного медицинского контроля, и в итоге решение было принято», — добавила Винер-Усманова.

Ранее сообщалось, что Минспорт с 29 марта приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз.

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