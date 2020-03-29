Глава UFC считает, что СМИ раздули ситуацию с коронавирусом

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил мнение, что пресса раздула ситуацию с эпидемией коронавируса.
Глава UFC считает, что СМИ раздули ситуацию с коронавирусом
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

«Я один из тех парней, который готов выйти и решать проблемы, а не прятаться от них. Как люди собираются победить коронавирус, если они прячутся?» — цитирует Уайта MMA Fighting.

По его мнению, людям придётся очень долго прятаться, если они боятся. Тем не менее он задаётся вопросом, что они будут делать, когда наступит обычная сезонная эпидемия гриппа.

«Думаю, СМИ раздули всю эту историю и сделали её страшной. Люди покупают туалетную бумагу и так далее. Всё это очень странно», — добавил Уайт.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее Уайт заявил, что намерен провести бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном во что бы то ни стало.

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