Колосков об урезании зарплат футболистам: не готовы договариваться — до свидания

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное урезание зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Колосков об урезании зарплат футболистам: не готовы договариваться — до свидания
  • © РИА Новости

«Президент ФИФА Джанни Инфантино рекомендовал урезать зарплаты футболистам на 50%. Необходимо искать какой-то выход из положения, ведь клубы терпят колоссальные убытки. Матчи не проходят, стадионы пустуют, телевидение не показывает игры, реклама не продаётся. А пока получается, что одни футболисты готовы отказаться от половины зарплаты, вторые — от четверти, а третьи вообще не собираются идти на уступки. Но если ты не готов договариваться, до свидания, это форс-мажор», — заявил Колосков в интервью RT.

Ранее почётный президент РФС объяснил, как будут распределены путёвки в еврокубки в случае досрочного завершения сезона РПЛ.

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