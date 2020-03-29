Почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, как будут распределены путёвки в еврокубки в случае досрочного завершения сезона РПЛ.

«Их определят согласно положению команд в турнирной таблице Премьер-лиги на момент остановки турнира. Всё логично и просто. Другого выхода нет. Или просто не будем играть в еврокубках. Поймите, невозможно объявить чемпиона, когда сезон не закончен, ведь до конца осталось ещё восемь туров. То же касается зоны вылета. С путёвками в еврокубки история другая. В данной ситуации мы идём по пути наименьших потерь. Если кого-то не устроит подобный расклад, можно отказаться от участия», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Колосков рассказал о возможном досрочном завершении сезона в России.