Табарес отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Уругвая по футболу из-за коронавируса

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Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) объявила об увольнении 400 сотрудников организации, включая главного тренера национальной команды Оскара Табареса, в связи с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса.
Табарес отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Уругвая по футболу из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба AUF, такое решение было принято из-за эпидемиологического кризиса, который привёл к остановке всей футбольной деятельности, что, в свою очередь, повлекло за собой финансовые трудности, поставившие под угрозу функционирование и существование организации.

73-летний Табарес возглавлял сборную Уругвая с 2006 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки 2011 года, заняла четвёртое место на чемпионате мира 2010 года. На мундиалях 2014 и 2018 годов сборная дошла до 1/8 и 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду согласился на понижение зарплаты в «Ювентусе» из-за коронавируса.

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