В сети появилась запись ареста чемпиона UFC Джонса

Издание MMA Junkie опубликовало видеозапись задержания чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в первом тяжёлом весе Джона Джонса, который был арестован в Альбукерке.

На записи, сделанной с помощью нагрудной камеры одного из полицейских, слышно, как Джонс признался, что находится за рулём в нетрезвом состоянии.

«Я схожу с ума. Меня остановили за то, что я просто был милым, милым по отношению к бездомным. Я просто хотел покататься. Это моя первая поездка за две недели. Я увидел этих бездомных ребят, я был мил по отношению к ним, разговаривал с ними, относился к ним как к людям», — рассказал боец.

В итоге после прохождения тестов Джонс был задержан.

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