Единая лига ВТБ подтвердила досрочное завершение сезона из-за коронавируса

По итогам заочного голосования Совета Единой лиги ВТБ было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Чемпион турнира не будет определён, так как даже не завершён регулярный чемпионат и не соблюдён спортивный принцип. Лидером регулярного чемпионата на момент его остановки являлись подмосковные «Химки».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

26 марта президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.

По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в «Химках» оценили решение завершить сезон Единой лиги ВТБ.