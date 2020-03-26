Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

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Президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.
Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершён. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ», — цитирует Родионова РИА Новости.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Единая лига ВТБ позже была приостановлена до 10 апреля из-за коронавируса.

Лидером регулярного чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».

Ранее сообщалось, что баскетбольная Евролига намерена доиграть сезон.

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