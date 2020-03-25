Евролига намерена доиграть сезон

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На совещании акционеров Евролиги было принято решение доиграть текущий сезон, прерванный из-за мировой пандемии коронавируса.
Евролига намерена доиграть сезон
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Турниры Евролиги и Еврокубка возобновятся, как только будут обеспечены оптимальные условия для здоровья и безопасности участников, а также получены соответствующие рекомендации от правительств европейских стран. Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением в соответствии с существующим форматом. Евролига продолжит изучение альтернативных вариантов проведения финальной стадии сезона, но они будут задействованы лишь в случае необходимости», — гласит заявление организации.

Собрание акционеров Евролиги проходило 25 марта 2020 года.

Ранее баскетболист ЦСКА Джеймс раскритиковал Евролигу и Единую лигу ВТБ за намерение доиграть сезон.

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