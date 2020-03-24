Баскетболист ЦСКА Джеймс раскритиковал Евролигу и Единую лигу ВТБ за намерение доиграть сезон

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал намерения баскетбольной Евролиги и Единой лиги ВТБ завершить чемпионаты, прерванные из-за коронавируса.

«Олимпийские игры отменили, а Евролига и Лига ВТБ всё ещё планируют завершить сезон. Это прикол какой-то. Как мы можем играть в Евролиге, если иностранцам запрещён въезд в Россию до 1 мая? Все ждут 11 апреля, как будто сезон могут возобновить, но это же не так. Всем надо проснуться и начать быть реалистами. Сезон окончен, хватит отрицать неизбежное. Однажды люди начнут ценить здоровье выше денег», — написал Джеймс в Twitter.

В настоящее время Евролига рассматривает несколько вариантов завершения сезона, однако не намерена прекращать нынешний чемпионат.

Ранее Астахов заявил, что если не доиграть сезон Единой Лиги ВТБ, то логично признать «Химки» чемпионом.