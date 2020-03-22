Астахов: если не доиграть сезон Единой Лиги ВТБ, логично признать «Химки» чемпионом

Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов считает, что если сезон Единой Лиги ВТБ не будет доигран, то логично будет признать «Химки» чемпионом.

«В Лиге ВТБ мы сыграли примерно три четверти матчей в регулярке. И если ситуация сложится так, что возможности доиграть чемпионат не будет, будет логично признать нынешнюю таблицу итоговой и исходя из неё объявить чемпиона, серебряного и бронзового призёров», — цитирует Астахова РИА Новости.

Генеральный директор клуба добавил, что можно признать сезон несостоявшимся, но он не понимает, как в таком случае определять участников Евролиги на следующий год.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Единая лига ВТБ приостановлена до 10 апреля из-за коронавируса.

Ранее Адам Сильвер заявил, что ещё рано оценивать убытки НБА из-за коронавируса.