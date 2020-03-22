Астахов: если не доиграть сезон Единой Лиги ВТБ, логично признать «Химки» чемпионом
- © bckhimki.com
«В Лиге ВТБ мы сыграли примерно три четверти матчей в регулярке. И если ситуация сложится так, что возможности доиграть чемпионат не будет, будет логично признать нынешнюю таблицу итоговой и исходя из неё объявить чемпиона, серебряного и бронзового призёров», — цитирует Астахова РИА Новости.
Генеральный директор клуба добавил, что можно признать сезон несостоявшимся, но он не понимает, как в таком случае определять участников Евролиги на следующий год.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Единая лига ВТБ приостановлена до 10 апреля из-за коронавируса.
Ранее Адам Сильвер заявил, что ещё рано оценивать убытки НБА из-за коронавируса.