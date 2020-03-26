В «Химках» оценили решение завершить сезон Единой лиги ВТБ
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«Решение обоснованное, продуманное и в данной ситуации единственно правильное. С одной стороны, мы, конечно, хотели бы доиграть сезон как положено. Но, с другой стороны, реальная ситуация говорит нам об обратном», — цитирует Астахова РИА Новости.
Как отметил Астахов, решение является верным, так как непонятно, когда и в каком формате доигрывать сезон. По его словам, наконец стало ясно, что командам пора просто готовиться к следующему сезону.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
26 марта президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.
Лидером регулярного чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».
Ранее президент клуба УНИКС заявил, что Единая лига ВТБ не будет распределять места по итогам сезона.