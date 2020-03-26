В «Химках» оценили решение завершить сезон Единой лиги ВТБ

Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал решение о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ из-за распространения коронавируса.

«Решение обоснованное, продуманное и в данной ситуации единственно правильное. С одной стороны, мы, конечно, хотели бы доиграть сезон как положено. Но, с другой стороны, реальная ситуация говорит нам об обратном», — цитирует Астахова РИА Новости.

Как отметил Астахов, решение является верным, так как непонятно, когда и в каком формате доигрывать сезон. По его словам, наконец стало ясно, что командам пора просто готовиться к следующему сезону.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

26 марта президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.

Лидером регулярного чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».

Ранее президент клуба УНИКС заявил, что Единая лига ВТБ не будет распределять места по итогам сезона.