В «Химках» оценили решение завершить сезон Единой лиги ВТБ

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Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал решение о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ из-за распространения коронавируса.
В «Химках» оценили решение завершить сезон Единой лиги ВТБ
  • ©bckhimki.com

«Решение обоснованное, продуманное и в данной ситуации единственно правильное. С одной стороны, мы, конечно, хотели бы доиграть сезон как положено. Но, с другой стороны, реальная ситуация говорит нам об обратном», — цитирует Астахова РИА Новости.

Как отметил Астахов, решение является верным, так как непонятно, когда и в каком формате доигрывать сезон. По его словам, наконец стало ясно, что командам пора просто готовиться к следующему сезону.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

26 марта президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.

Лидером регулярного чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».

Ранее президент клуба УНИКС заявил, что Единая лига ВТБ не будет распределять места по итогам сезона.

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