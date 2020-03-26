Президент УНИКС заявил, что Единая лига ВТБ не будет распределять места по итогам сезона
- РИА Новости
«Итоговых мест в этом сезоне не будет, чемпионат Единой лиги ВТБ не завершён же. Что касается распределения мест в еврокубках на сезон-2020/21, то надо определять их по предыдущему году, этот сезон не завершён», — цитирует Богачёва РИА Новости.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
26 марта президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.
Лидером регулярного чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».
Ранее в «Нижнем Новгороде» отреагировали на досрочное завершение сезона Единой лиги ВТБ.