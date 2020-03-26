Президент УНИКС заявил, что Единая лига ВТБ не будет распределять места по итогам сезона

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Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв заявил, что Единая лига ВТБ, которая приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат, не будет распределять места по итогам сезона.
Президент УНИКС заявил, что Единая лига ВТБ не будет распределять места по итогам сезона
  • РИА Новости

«Итоговых мест в этом сезоне не будет, чемпионат Единой лиги ВТБ не завершён же. Что касается распределения мест в еврокубках на сезон-2020/21, то надо определять их по предыдущему году, этот сезон не завершён», — цитирует Богачёва РИА Новости.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

26 марта президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.

Лидером регулярного чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».

Ранее в «Нижнем Новгороде» отреагировали на досрочное завершение сезона Единой лиги ВТБ.

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