В «Нижнем Новгороде» отреагировали на досрочное завершение сезона Единой лиги ВТБ
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«Другого решения не могло быть в такой ситуации, что тут говорить. Весь мир живёт по этим правилам. Если российский футбол ещё надеется доиграть сезон, пусть надеется. Мы же теперь с нетерпением ждём следующего сезона», — цитирует Панова РИА Новости.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Позже президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.
Лидером регулярного чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».