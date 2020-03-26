В «Нижнем Новгороде» отреагировали на досрочное завершение сезона Единой лиги ВТБ

Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов высказался о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ.

«Другого решения не могло быть в такой ситуации, что тут говорить. Весь мир живёт по этим правилам. Если российский футбол ещё надеется доиграть сезон, пусть надеется. Мы же теперь с нетерпением ждём следующего сезона», — цитирует Панова РИА Новости.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Позже президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.

Лидером регулярного чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».