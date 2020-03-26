Тренер Крамер считает, что Устюгов продолжает быть одним из лучших лыжников мира

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов до сих пор является одним из лучших лыжников в мире.
Тренер Крамер считает, что Устюгов продолжает быть одним из лучших лыжников мира
  • РИА Новости

По его словам, вторая часть сезона выдалась не очень хорошей для спортсмена из-за болезни, но он уверен, что россиянин мог бы побороться за высокие места на североамериканских этапах Кубка мира, которые в итоге были отменены из-за коронавируса. 

«Но он всё равно стал восьмым в общем зачёте Кубка мира, что показывает, что он остаётся одним из лучших лыжников в мире», — цитирует Крамера ТАСС. 

В минувшем сезоне Устюгов побеждал в гонках на этапах «Тур де Ски» в Ленцерхайде и Тоблахе, а также завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. 

Ранее сообщалось, что Устюгов продолжит тренироваться в группе Крамера.

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