Тренер Крамер считает, что Устюгов продолжает быть одним из лучших лыжников мира
- РИА Новости
По его словам, вторая часть сезона выдалась не очень хорошей для спортсмена из-за болезни, но он уверен, что россиянин мог бы побороться за высокие места на североамериканских этапах Кубка мира, которые в итоге были отменены из-за коронавируса.
«Но он всё равно стал восьмым в общем зачёте Кубка мира, что показывает, что он остаётся одним из лучших лыжников в мире», — цитирует Крамера ТАСС.
В минувшем сезоне Устюгов побеждал в гонках на этапах «Тур де Ски» в Ленцерхайде и Тоблахе, а также завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Ранее сообщалось, что Устюгов продолжит тренироваться в группе Крамера.