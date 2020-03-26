Тренер Крамер считает, что Устюгов продолжает быть одним из лучших лыжников мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов до сих пор является одним из лучших лыжников в мире.

По его словам, вторая часть сезона выдалась не очень хорошей для спортсмена из-за болезни, но он уверен, что россиянин мог бы побороться за высокие места на североамериканских этапах Кубка мира, которые в итоге были отменены из-за коронавируса.

«Но он всё равно стал восьмым в общем зачёте Кубка мира, что показывает, что он остаётся одним из лучших лыжников в мире», — цитирует Крамера ТАСС.

В минувшем сезоне Устюгов побеждал в гонках на этапах «Тур де Ски» в Ленцерхайде и Тоблахе, а также завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Ранее сообщалось, что Устюгов продолжит тренироваться в группе Крамера.