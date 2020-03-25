Устюгов продолжит тренироваться в группе Крамера

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов продолжит тренироваться в составе группы немецкого тренера Маркуса Крамера.

«Я рассчитываю, что он останется в моей группе, в которой он тренируется уже четыре года. Во всяком случае именно об этом мы с ним говорили в последний раз, когда были ещё в Канаде», — приводит слова Крамера ТАСС.

Он отметил, что знает, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе хочет, чтобы Устюгов тренировался вместе с Александром Большуновым.

«Но, как мне кажется, этим ребятам будет непросто работать вместе, поскольку они отличаются характерами. Безусловно, они уважают друг друга, но всё же назвать их лучшими друзьями нельзя. А для работы в группе это важно», — добавил специалист.

Ранее Крамер выразил уверенность, что Юлии Белоруковой удастся показывать высокие результаты после возвращения в спорт.