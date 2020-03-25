Тренер лыжницы Белоруковой уверен, что ей удастся вернуться в спорт после родов

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Маркус Крамер, тренер двукратного бронзового призёра Олимпийских игр в лыжных гонках россиянки Юлии Белоруковой, уверен, что его подопечной удастся показывать высокие результаты после возвращения в спорт.
Тренер лыжницы Белоруковой уверен, что ей удастся вернуться в спорт после родов
  • РИА Новости

«Уже через две недели после родов она начала делать небольшие тренировки, а сейчас работает каждый день. Мы в постоянном контакте с ней, она знает, что ей необходимо делать. У неё очень большая мотивация, поэтому я уверен, что её возвращение получится удачным и она покажет хорошие результаты в следующем сезоне», — приводит слова Крамера ТАСС.

25-летняя Белорукова пропустила минувший сезон из-за беременности. В январе 2020 года она родила сына.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов рассказал, сколько заработал за сезон.

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