Тренер лыжницы Белоруковой уверен, что ей удастся вернуться в спорт после родов
- РИА Новости
«Уже через две недели после родов она начала делать небольшие тренировки, а сейчас работает каждый день. Мы в постоянном контакте с ней, она знает, что ей необходимо делать. У неё очень большая мотивация, поэтому я уверен, что её возвращение получится удачным и она покажет хорошие результаты в следующем сезоне», — приводит слова Крамера ТАСС.
25-летняя Белорукова пропустила минувший сезон из-за беременности. В январе 2020 года она родила сына.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов рассказал, сколько заработал за сезон.