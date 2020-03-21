Лыжник Большунов рассказал, сколько заработал за сезон

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Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов рассказал о своём заработке по итогам текущего сезона.
Лыжник Большунов рассказал, сколько заработал за сезон
  • РИА Новости

«Я пока даже не смотрел. 13 млн рублей? От этой суммы ещё минус половина. Хотелось бы, чтобы доход был ближе к хоккеистам, почему нет?» — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира после отмены из-за коронавируса этапов в Канаде и США. Он стал первым россиянином, кому удалось завоевать «Большой хрустальный глобус».

Ранее сообщалось, что Вяльбе высказала мнение об использовании спортсменами социальных сетей во время соревнований.

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