Лыжник Большунов рассказал, сколько заработал за сезон
- РИА Новости
«Я пока даже не смотрел. 13 млн рублей? От этой суммы ещё минус половина. Хотелось бы, чтобы доход был ближе к хоккеистам, почему нет?» — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира после отмены из-за коронавируса этапов в Канаде и США. Он стал первым россиянином, кому удалось завоевать «Большой хрустальный глобус».
Ранее сообщалось, что Вяльбе высказала мнение об использовании спортсменами социальных сетей во время соревнований.