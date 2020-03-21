Вяльбе: Устюгов сейчас немножко увлёкся соцсетями

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение об использовании спортсменами социальных сетей во время соревнований.

«Всего должно быть в меру. Никогда не говорила, что запрещаю социальные сети. Может быть, я не хочу, чтобы они за месяц до чемпионата мира каждый день выставляли, как тренируются или что-то такое. Во время соревнований я тоже не очень это приветствую, потому что, когда вижу, что спортсмен за час до старта выставляет какую-то фотографию, я понимаю, что он не сконцентрирован на старте», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Она отметила, что понимает, почему так делают иностранные спортсмены.

«Это реклама, это их деньги, в нашей стране всё равно немножко по-другому. Если за это предложат десятки миллионов долларов, возможно, Александр Большунов подумает. Сергей Устюгов сейчас немножко увлёкся этим. Он постоянно в Instagram. Не успевает прибежать, уже выкладывает какие-то фотографии, ведёт прямые трансляции. Да, это хорошо, у него много подписчиков. Но это не его главная работа», — добавила глава ФЛГР.

Ранее Александр Большунов заявил, что, несмотря на успехи в спортивной карьере, важно оставаться обычным человеком.