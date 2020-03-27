Форвард «Уфы» рассказал о домашних тренировках на карантине из-за пандемии коронавируса

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов описал домашние тренировки во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Только кажется, что нам нечего делать. На самом деле это не так. Я купил домой велосипед. Нам всем раздали индивидуальный план тренировок, специальные резинки. Могу сказать, что программа получилась очень непростой. Качал и ноги, и руки. Поэтому пробежка на стадионе далась вполне легко. До этого же даже пробежаться на улице не удавалось. В целом каждый день минут 30 крутил велосипед и ещё 40 выполнял упражнения, прописанные в плане. Главный тренер Вадим Евсеев тоже находится на карантине, и с ним пока не общались», — заявил Кротов в интервью RT.

Ранее нападающий «Уфы» рассказал о подозрении на коронавирус у партнёра по команде.